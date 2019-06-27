Неподалеку от города Айос-Николаос на северо-востоке острова Крит в частной бухте расположился бутик-отель Daios Cove Luxury Resort & Villas. Это место прекрасно подходит для уединенного отдыха.

Daios Cove Luxury Resort & Villas — это 39 двухэтажных вилл класса люкс и 251 номер и номер люкс. В отделке вилл и номеров использованы натуральные материалы, обставлены они итальянской дизайнерской мебелью. Номера просторные, со спальнями, зонами отдыха, гостиной и обеденной зоной. На солнечных террасах — мебель из ротанга. Кровати — с ортопедическими матрасами и подушками. Среди множества вариантов проживания можно выбрать wellness-виллу, которая представляет собой приватный оздоровительный центр с сауной, беговой дорожкой Technogym и большим бассейном с подогревом морской воды.

Интерьеры отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

В распоряжении гостей отеля частный песчаный пляж, защищенный от ветра холмами, а также подогреваемый бассейн-инфинити площадью более 500 кв. м. На всей территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, в номерах — док-станции для iPhone и iPod, стереосистемы с проигрывателем для CD, спутниковое телевидение.

Residents’ Club

Постояльцам вилл и номеров люкс предлагается сервис Residents’ Club. Он включает бесплатные блюда, напитки и коктейли на обед и ужин в любом из шести ресторанов и баров, бесплатное 24-часовое обслуживание номера, расширенное меню мини-бара, а также неограниченный выбор мороженого и напитков для детей в баре на пляже или у бассейна-инфинити. Услугами сервиса можно воспользоваться бесплатно в апреле, мае, июне, сентябре и октябре, а за дополнительную плату — с июля до конца августа.

Виды отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

Релакс и развлечения

При отеле действует спа-центр GOCO, один из самых больших на Крите. Оздоровительные и косметические процедуры здесь проводятся на французской косметике Anne Semonin и британской 111SKIN. Ингредиенты подбираются индивидуально и смешиваются непосредственно перед процедурой.

Виды отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

В спа-центре есть эксклюзивные спа-сьюты для одного гостя и для пар, сауна и хаммам, студия тайского массажа, бассейн с пресной водой и панорамными окнами, спа-бассейн с морской водой и гидромассажем, а также спортивный зал с итальянскими кардиотренажерами Technogym Selection. Гости могут посещать занятия фитнесом, йогой, пилатесом, теннисом, воспользоваться помощью персонального тренера.

Из развлечений в Daios Cove Luxury Resort & Villas — катание на водных лыжах, скутере, прогулки на катамаране, каноэ, яхте, погружения под воду в сопровождении инструктора-дайвера. Отель также предлагает индивидуальные экскурсии по главным достопримечательностям острова с мастер-классами по приготовлению блюд и коктейлей или дегустации вин.

Рестораны и бары

Виды отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

В ресторанах Daios Cove именитые сомелье представят гостям отменную винную карту, а бармены предложат широчайший выбор коктейлей и прохладительных напитков.

В ресторане Taverna готовят традиционные блюда греческой и критской кухни. Главные блюда здесь морепродукты: свежевыловленная рыба, кальмары, осьминоги на гриле. К ним предлагают греческие вина или узо — местный алкогольный напиток с анисом.

Виды отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

В ресторане Ocean — ужины a la carte и блюда средиземноморской кухни. Гостям, проживающим в номерах люкс и виллах, подают завтраки с черной икрой и шампанским.

В ресторане Pangea, работающем по системе «буфет», проводятся вечера, посвященные греческой, итальянской, критской, средиземноморской и другим кухням, включая приготовление блюд на гриле. Гордость этого заведения — десерты.

Интерьеры отеля Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

Прекрасное место для вечернего отдыха — бар-ресторан Beach House под открытым небом на берегу бухты. В основе меню блюда средиземноморской кухни из сезонных продуктов. Здесь также организуются DJ-вечеринки.

Детский отдых

Вид на отель Daios Cove Luxury Resort & Villas Фото: пресс-служба отеля

Отель — один из лучших в Греции для детского отдыха. В списке наград курорта есть премия World Luxury Hotel Award «Лучший семейный отель класса люкс». С детьми в Daios Cove Luxury Resort & Villas занимается многоязычный квалифицированный персонал британской компании WorldWide Kids. В отеле доступны услуги няни, есть ясли, клубы с развлекательными программами и играми для детей разного возраста, детское меню в ресторанах и барах, оборудованные места для игр под открытым небом и в помещениях, услуга по присмотру за детьми на пляже.

Кира Васильева