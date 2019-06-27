Успеть все — вот, пожалуй, главное желание отпускника. Поэтому многие предпочитают курорты многофункциональные, с разными видами отдыха — от пляжного до активного, от уединенного до семейного.

Такой универсальный вариант предлагает сеть пятизвездных отелей Ikos Resorts, признанная одной из лучших премиальных сетей, работающих в концепции All Inclusive по версии TripAdvisor. В мае открылся новый отель этой сети — Ikos Aria. Расположившийся на живописном берегу острова Кос в местечке Кефалос всего в 20 минутах от международного аэропорта и занимающий территорию 19 га, он радует прекрасными видами на Эгейское море. Прямо на пляже отеля стоит древняя базилика. Семь ресторанов с меню от мишленовских шеф-поваров делают это место едва ли не главной гастрономической Меккой острова.

Руины на территории отеля Ikos Aria Фото: Ikos Resorts

Концепция отдыха Ikos Infinite Lifestyle поднимает формат All Inclusive на новый уровень. Остановившись в любом из отелей сети, гости получают возможность выбирать из множества блюд, напитков, развлечений и многих других премиальных услуг, включенных в стоимость пребывания.

Руины на территории отеля Ikos Aria Фото: пресс-служба отеля

Спокойный семейный отдых на курортах Ikos Resorts обеспечат ясли для детей от 4 месяцев до 4 лет, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, а также клуб для подростков. Все детские клубы находятся под управлением мирового лидера в сфере ухода за детьми британской компании WorldWide Kids. Детям понравятся игры в помещении и на открытом воздухе, чтение сказок на разных языках, изготовление поделок, уроки рисования. Мини-дискотеки, кулинарные мастер-классы, пижамные вечеринки, театральные перформансы, охота за сокровищами, детские олимпийские игры, обучение в футбольной академии — вот неполный список занятий, предлагаемых юным гостям сетью Ikos Resorts.

Взрослым любителям активного отдыха тоже есть из чего выбирать. К услугам гостей велосипедные прогулки, подводное плавание с маской, игра в теннис, футбол и баскетбол, тренажеры, плавание на каноэ, виндсерфинг и многое другое.

В ресторане отеля Ikos Aria Фото: пресс-служба отеля

В спа-центрах курортов для гостей подберут бьюти-уход с применением средств французского бренда Anne Semonin и создадут индивидуальный рецепт красоты.

С наступлением сумерек в театрах отелей начинаются представления для взрослых и детей и кинопросмотры под открытым небом. А желающим повеселиться придутся по душе пляжные вечеринки.

Интерьеры отеля Ikos Aria Фото:Ikos Resorts Интерьеры отеля Ikos Aria Фото:Ikos Resorts Интерьеры отеля Ikos Aria Фото:Ikos Resorts Интерьеры отеля Ikos Aria Фото:Ikos Resorts

Даже самые искушенные гости оценят премиальное обслуживание в отелях сети — номера «Делюкс коллекции». Живущие в них пользуются привилегированной зоной на пляже, бассейном «Делюкс коллекции», а также услугами личного консьержа. Гости заранее могут заказать все, что им понадобится,— от типа подушек до напитков. Тем, кто пожелает исследовать живописные окрестности курорта, бесплатно на целый день предоставляется автомобиль Mini Cooper. А услуга Dine Out позволяет гостям бесплатно ужинать в лучших ресторанах Ikos Resorts.

Уже в 2020 году новый отель коллекции Ikos — пятизвездный Ikos Andalusia — появится на Коста-дель-Соль. Он расположен на 17 акрах морского побережья Плайя-де-Гуадальманса менее чем в часе езды от Малаги и неподалеку от Марбельи. В отеле 400 номеров, семь ресторанов, множество спортивных занятий и развлечений.

Кира Васильева