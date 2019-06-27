Weekend в любимом городе

Разнообразить культурную программу выходных можно, улетев в другой город. Путешествия на короткие расстояния не отнимают сил, не требуют долгих сборов и серьезной подготовки. Можно просто взять билет и налегке отправиться туда, где ритм жизни отличается от привычного.

Компания «Аэрофлот» отметила рост интереса со стороны путешественников к перелетам на небольшие расстояния без лишнего груза и распространила безбагажные тарифы на среднемагистральные рейсы «Аэрофлота» и дочерних компаний — «России», «Авроры». Если раньше на собственных рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы действовали для перелетов в города Германии (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден), а также Италии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь и Верона), то теперь купить такой билет можно почти по всей сети группы «Аэрофлот» (есть исключения). «Мы продолжим предлагать оптимальные тарифы тем, кто стремится путешествовать налегке и недорого, и тем, кому важен премиальный уровень обслуживания»,— заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, комментируя введение нового тарифа.

Сейчас пассажиры экономического класса могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 158 см) и безбагажным, когда услуга перевозки багажа не требуется. Как отмечают в «Аэрофлоте», «при необходимости пассажир сможет оплатить перевозку регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов».

Тариф «Лайт» идеально подходит тем, кто любит путешествия на выходные: все необходимое можно уложить в небольшую сумку весом не более 10 кг и везти в салоне самолета, не сдавая в багаж. Этот вариант удобен как для индивидуальных путешественников, так и для семей с детьми, когда каждому хватает по рюкзаку или небольшому чемоданчику, который можно взять с собой в салон в качестве ручной клади. Выгоднее станет летать и в командировки — портфель с ноутбуком, небольшой портплед также пройдут в качестве ручной клади.

Кстати, маршрутная сеть авиакомпании с начала июня пополнилась новыми собственными рейсами. Теперь из Москвы лайнеры четыре раза в неделю отправляются на круглогодичный испанский курорт Пальма-де-Мальорка. Полеты в Марсель, крупнейший порт Франции и Средиземноморья, выполняются пять раз в неделю.

Прибавилось и маршрутов на юге России. «Аэрофлот» открыл ежедневные собственные межрегиональные рейсы по маршруту Краснодар—Симферополь—Краснодар, а также Волгоград—Сочи—Волгоград.

На международных линиях увеличена до двух раз в день частота полетов между Москвой и Сеулом.

«Аэрофлот» постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. Летом 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам в 54 страны.

Куда слетать на выходные

Рига

У Домского собора в Риге Фото: Getty Images

Время в пути из Москвы: 1 час 40 минут

Валюта: евро

Популярный сувенир: украшения из янтаря

Одна из самых близких европейских столиц и наиболее подходящий маршрут на выходные. Несколько дней в столице Латвии можно провести в прогулках по мощеным улочкам старого города, где маленькие домики тесно примыкают друг к другу, где полно музеев и архитектурных достопримечательностей. В некоторых кварталах создается ощущение, что со времен Средневековья здесь ничего не изменилось, все вокруг — как декорации к историческому фильму. В ресторанчиках с местной кухней можно попробовать запеканку из трески или сельди и десерт из манной каши со сливками.

Амстердам

Вечерний вид на Амстердам Фото: Getty Images

Время в пути из Москвы: 3 часа 45 минут

Валюта: евро

Популярный сувенир: лакричные конфеты

Этот город удивляет гостей не только живописными улицами, бесконечными набережными, на которых полно велосипедистов, и кварталом красных фонарей, но и богатой культурной программой. Сюда стремятся любители музыки со всего света. В Амстердаме ежегодно проходят сотни концертов. В Голландию приезжают на шоу мирового уровня, послушать топовых исполнителей разных жанров: от Mariah Carey, Cher, Muse, Kiss и A-Ha до Good Charlotte и Ariana Grande.

В амстердамском Музее Винсента Ван Гога хранится не только самая большая в мире коллекция произведений художника, но и работы его современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сёра, Поля Синьяка, Клода Моне, Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо.

Париж

Главная улица парижского Диснейленда Фото: Alamy/TASS

Время в пути из Москвы: 3 часа 55 минут

Валюта: евро

Популярный сувенир: дижонская горчица

Лето и детские каникулы — пора вспомнить о том, что Париж не только столица влюбленных. Недалеко от города находится знаменитый Диснейленд. Поездка с детьми на выходные в парк развлечений может стать ярким семейным приключением. В нем будут встречи со сказочными персонажами империи Disney, поездки на крутых аттракционах, мороженое в форме Микки- и Минни-Маус, великолепные дворцы, бесконечное веселье. Такая поездка заставит забыть о проблемах и погрузит в мир волшебства.

Санкт-Петербург

Фонтаны Петергофа Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Время в пути из Москвы: 1 час 25 минут

Валюта: рубль

Популярный сувенир: императорский фарфор

Выходные в самом привлекательном для туристов российском городе можно провести по-королевски. В теплый сезон роскошное зрелище являет собой дворцовый ансамбль Петергофа с его знаменитыми фонтанами, парками и оранжереями. Осмотр резиденции русских императоров в компании аудиогида даст представление о царском стиле жизни. В течение всего сезона здесь проходят концерты классической музыки и выставки.

Для тех, кто склонен выбирать малоизвестные маршруты, в Санкт-Петербурге независимые гиды проводят экскурсии по крышам, барам и популярным местам ленинградской интеллигенции.

Тбилиси

Вид на церковь Метехи и старый город в Тбилиси Фото: Alamy/TASS

Время в пути из Москвы: 2 часа 50 минут

Валюта: лари

Популярный сувенир: рог для вина

Грузинская столица известна своим гостеприимством. Старый город наполнен уютными кафе, ресторанчиками, винными барами. Здесь в любом из множества заведений на берегу Куры можно попробовать настоящие хинкали и пряные пхали, съесть радужную форель под гранатовым соусом, чахохбили, сочный шашлык. Тбилиси — одно из лучших мест для гастротура. Город наполнен теплом, его узкие улочки и выразительная архитектура влюбляют в него гостей. Отсюда можно отправиться в поездку в горы: расположенный в 120 км от Тбилиси горный курорт Гудаури летом популярен не менее, чем черноморские пляжи, а зимой места здесь бронируются так же быстро, как и на известных европейских лыжных курортах.

Лондон

На улице Лондона Фото: Alamy/TASS

Время в пути из Москвы: 4 часа 15 минут

Валюта: фунт стерлингов

Популярный сувенир: медвежонок Тедди

В XXI веке в британскую столицу со всего света едут не для того, чтобы посмотреть на Биг-Бен, Тауэрский мост и Букингемский дворец, а чтобы увидеть лучшие образцы уличного искусства. Главным street art районом Лондона считается Шордитч, который находится в восточной части города. Здесь практически нет пустующих стен и ежедневно появляются новые граффити. Сложно сразу сказать, кто оставил след на магазинах, пабах и жилых домах — модный художник или обычный школьник, говорят, здесь еще можно найти даже работы знаменитого Бэнкси. Креативная уличная «экспозиция» постоянно меняется, но всегда поражает актуальными сюжетами.

В Лондоне популярны многокилометровые туристические маршруты по работам лучших уличных художников, которые разбросаны по подземным переходам, мостам, стенам торговых центров и прочим местам.