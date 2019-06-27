Хорошие рекомендации

Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin стал одним из трех самых рекомендуемых посетителями отелей cети Sheraton в Европейском регионе. Постояльцам нижегородского Sheraton нравится сервис, местоположение, виды на Нижегородский кремль и Волгу, а также кухня и дизайн отеля, разработанный Жаком Гарсией. Французский дизайнер известен как мастер реконструкции исторических стилей и автор королевских интерьеров парижских отелей Costes, Maison Souquet, венецианского Danieli и еще 24 гостиниц и ресторанов.

Без пересадки

Фото: Уральские авиалинии

«Уральские авиалинии» открыли два новых прямых рейса во Францию из московского аэропорта Домодедово. С 1 июня по понедельникам, четвергам и субботам выполняются полеты в Бордо, а со 2 июня по средам, пятницам и воскресеньям — рейсы в Монпелье.

Сервис с привилегиями

Фото: пресс-служба отеля

В «Метрополе» в рамках программы обслуживания Metropol Executive Services, ввели дополнительные услуги. Программа обслуживания зависит от категории номера: чем она выше, тем шире перечень услуг. Тем, кто останавливается в люксах самой высокой категории — посольский люкс и премьер люкс, предоставляется трансфер из аэропорта на автомобиле Mercedes-Benz S-класса, приветственные угощения с шампанским Ruinart и черной икрой, ежедневный двухчасовой доступ в представительский лаунж с бесплатными переговорными комнатами. Также можно воспользоваться услугой хранения багажа до следующего визита, посетить центр красоты и здоровья «Белый сад», расположенный на втором этаже отеля, и получить два билета в Большой театр в ложу бенуар.

C видом на город

Фото: Арарат Парк Хаятт Москва

Бар «Консерватория», расположенный на десятом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт Москва», открыл летнюю террасу. В основе нового авторского меню от шеф-повара Даниэле Джаллуизи — блюда средиземноморской кухни. Гостям отеля и бара «Консерватория» шеф предлагает позавтракать брускеттой с камчатским крабом, пообедать равиоли ала пармеджано, а завершить день севиче с креветками и кокосом.

Летние развлечения

Отель Rixos Beldibi Фото:предоставлено Coral Travel Отель Rixos Beldibi Фото:предоставлено Coral Travel Отель Rixos Beldibi Фото:предоставлено Coral Travel

На курорте Rixos Beldibi в Кемере ждут семьи с детьми. К лету отель обновил номерной фонд и предложил новую концепцию семейного отдыха. В детском Rixi Club появились программы, в числе которых возможность бесплатного посещения всей семьей парка развлечений The Land of Legends. Пока детьми в Rixi Club занимаются профессиональные педагоги, их родителей ждет отдых на комфортных пляжах Rixos Beldibi, рестораны, открытый и крытые бассейны, спа-центр и профессиональные тренировки в фитнес-клубе. По вечерам гостям отеля предоставляются бесплатный шатл и входной билет на концерты в еще одном отеле курорта — Rixos Sungate. Программа очень насыщенная: Тимати, Лобода, Мот, Монатик — и это только в июле. Афиша концертов и предложения, касающиеся отдыха в Rixos Beldibi, представлены на сайте Coral Travel.

Подготовка к отпуску

Фото: предоставлено «Линлайн»

В преддверии сезона отпусков в клинике «Линлайн» предлагают пройти новую процедуру глубокого очищения и увлажнения кожи HydraFacial. Процедура включает в себя четыре этапa: удаление ороговевшего слоя, пилинг, глубокая вакуумная чистка, питание и увлажнение сыворотками. В результате выравнивается текстура и цвет кожи, а после трех-пяти процедур исчезают мелкие морщины.

В стиле ретро

Фото: Courtesy of Incanto

В новой коллекции Swimwear 2019 бренда Incanto помимо бикини и монокини ярких цветов представлены купальники в стиле 1950-х. Для ретробикини дизайнеры марки использовали разные расцветки и рисунки: от классической полоски и гороха до цветочных и однотонных. И современную линию коллекции, и купальники-ретро отличают безупречный крой и качество материалов.

Этнический шарм

Фото: Courtesy of Pandora

Воздушные шары, ракушки, морские раковины и экзотические узоры стали основными мотивами летней коллекции марки Pandora «Лети за мечтой». Синий воздушный шар, выполненный в виде шармов и подвесок, украшает темно-синяя бусина, обрамленная серебряными нитями, а на подвижной корзине выгравированы символы Pandora — логотип марки и сердце.

Фото: Courtesy of Pandora

Шармы в виде морских раковин украшены кубическим цирконием, их можно нoсить как на браслете, так и на колье или цепочке, как подвеску. Этнические узоры экзотических стран украшают выпущенные ограниченной серией кольца, серьги и браслеты.

Все под контролем

Фото: Courtesy of Henderson

Дом моды Henderson представил модель чемодана со встроенными весами. Теперь можно не беспокоиться о перевесе, пакуя вещи: вес отображается на ярком дисплее в ручке чемодана. Модели чемоданов со встроенными весами представлены в трех размерах: малом, среднем и большом. Чемоданы оснащены четырьмя маневренными колесиками, которые вращаются вокруг своей оси и легко едут по любой поверхности.

Легче легкого

Фото: Geox

Кроссовки Nebula из летней коллекции Geox стали еще легче. Теперь кроссовки с амортизирующей подошвой весят всего 120 г, они стали более гибкими благодаря верху из воздухопроницаемого технологичного текстиля. Цвета новых моделей — универсальные серый, синий и черный, а также яркие красный и коралловый. Подошва разработана с учетом естественных контактных точек ступни, благодаря чему ходить в этих кроссовках очень удобно, что делает их незаменимыми во время дальних походов и путешествий.

Гималайский ретрит

Фото: пресс-служба отеля

Занятия йогой с видом на Гималаи и священную реку Ганг в пятизвездном Ananda in the Himalayas этим летом будут проводиться шестидневными курсами с июня по конец августа. В программу включены традиционные методы йоги: асаны, пранаяма и медитация, личные консультации с учителями, поездка в город Ришикеш, посещение церемонии Ганга Аарти и Шивананда Ашрамa. Курсы пройдут с 23 по 29 июня, с 7 по 13 июля и с 25 по 31 августа.

Компактный транспорт

Фото: Bugaboo

Размеры новой модели детской коляски Bugaboo Ant в сложенном виде всего 55х38х23 см, что позволяет размещать ее на багажной полке поезда или самолета. Коляска весит 7,2 кг, очень просто складывается, транспортируется, имеет амортизацию всех колес и с легкостью управляется одной рукой.

Открытие дворца

Фото: пресс-служба отеля

Пятизвездный Mardan Palace, отель-дворец на Турецкой Ривьере, открылся после обновления под названием Titanic Mardan Palace, поскольку теперь он принадлежит сети Titanic Hotels.

В отеле 543 номера и апартамента. После реновации появились новые апартаменты pool dublex suite и premium pool dublex suite с прямым выходом к бассейну. Номера в европейском крыле минималистичные, а в анатолийском крыле оформлены в османском стиле: с обилием золота, хрусталя, персидскими коврами и душевыми, напоминающими хаммам со звездным небом.

Девять цветов

Фото: Пресс-служба Rado

Швейцарская часовая марка Rado объявила о сотрудничестве с компанией Les Couleurs Le Corbusier в сфере дизайна и представила новую коллекцию часов, выполненную из высокотехнологичной керамики,— True Thinline Les Couleurs Le Corbusier. Коллекция создана в девяти цветах палитры знаменитого архитектора. На данный момент в часовом мире это самая обширная цветовая палитра высокотехнологичной керамики.

Фото: Courtesy of Rado

Новая коллекция стала одной из самых привлекательных, но и самых сложных в исполнении. Яркие, выразительные, сияющие и минималистичные, с индикацией часов и минут, True Thinline Les Couleurs Le Corbusier выпущены ограниченной серией: 999 экземпляров каждого цвета.

Часы Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Фото:Courtesy of Rado Часы Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Фото:Courtesy of Rado Часы Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Фото:Courtesy of Rado Часы Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Фото:Courtesy of Rado Часы Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Фото:Courtesy of Rado

Frame собирает в дорогу

Дорожная сумка Atelier Portofino Фото:предоставлено Frame Дорожная сумка Atelier Portofino Фото:предоставлено Frame

Итальянский бренд сумок и аксессуаров Serapian создал для мультибрендовых бутиков Frame линию дорожных сумок. Сумки собственной марки Frame, Atelier Portofino, сшиты из запатентованного Serapian материала — кожи, которая обладает повышенной защитой от повреждений. Этот материал используется для производства сумок Prada.

Астраханский улов

Фото: La Datcha Tinkoff Collection

В конце июня в «Ля Дача Астрахань», расположенной в низовьях Волги, начинается сезон ловли сома и сазана. Команда «Ля Дачи» приготовила три катерa, под управлением егерей курорта они будут доставлять гостей в самые рыбные места. Специально приглашенный шеф-повар из Санкт-Петербурга поможет приготовить пойманную рыбу к обеду или ужину, а сомелье подберет подходящее винное сопровождение из полностью обновленной к новому сезону винной карты.

Дизайнерский бутик-отель «39» Ростова-на-Дону в конце июня отмечает первую годовщину работы

Летнее авторское меню ресторана бутик-отеля включает блюда из местных фермерских продуктов.

Дизайнерский бутик-отель «39» в Ростове-на-Дону Фото:пресс-служба отеля Дизайнерский бутик-отель «39» в Ростове-на-Дону Фото:пресс-служба отеля Дизайнерский бутик-отель «39» в Ростове-на-Дону Фото:пресс-служба отеля

Кабриолет Bentley Continental GT Convertible

Уже в июне он появился в автосалонах Bentley в Москве.