Каменский район исключили из списка неблагополучных по птичьему гриппу

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору исключила Каменский район Ростовской области из списка неблагополучных по гриппу птиц. Об этом сообщает пресс-служба управления

«По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц Каменского района Ростовской области», — сказано в сообщении. Статус района по наличию на территории высокопатогенного гриппа птиц изменен на «неопределенный».

Напомним, в Каменском районе Ростовской области расположены площадки ООО «Белая птица-Ростов» — одного из крупнейших производителей мяса бройлера в стране. Вспышка птичьего гриппа на предприятии была зафиксирована в октябре 2018 года. Карантин был снят в феврале текущего года.

Кристина Федичкина