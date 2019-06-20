Районные депутаты в Хакасии предложили увеличить полномочия правительства в сфере ЖКХ

Совет депутатов Ширинского района Хакасии разработал законопроект, подразумевающий передачу региональным властям полномочий органов местного самоуправления в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Районные депутаты считают, что благодаря инициативе в Хакасии появится единая политика в сферах электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас невозможно обеспечить повсеместное соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, отмечают депутаты, а на местном уровне справиться с проблемами невозможно. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии 3 июля.

Первый вице-спикер парламента Юрий Шпигальских уверен, что если передать полномочия республиканским властям, при возникновении ЧС органы местного самоуправления не смогут быстро решать проблемы. «А страдать будет население — например, если зимой произойдет порыв, и люди начнут мерзнуть. Я думаю, нужно не перекладывать ответственность друг на друга, а найти компромиссный вариант»,— цитирует Юрия Шпигальского пресс-служба парламента.

Энергетический кризис, который начался в Хакасии в 2018 году,— одна из главных проблем региона. Конфликт произошел между властями республики и ПАО «МРСК Сибири». Как сообщалось ранее, бюджетозависимые предприятия в сфере ЖКХ задолжали за электричество около 450 млн руб. Переговоры только ухудшили ситуацию. В компании говорили, что при новом главе республики Валентине Коновалове долги только выросли.

Подробнее о ситуации в республике — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновников включили в расходные материалы»

Юлия Сасевич