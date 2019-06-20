Технологию возделывания технической конопли изучают в Удмуртии

В СХПК им. Мичурина Вавожского района Удмуртии посеяли коноплю на площади 2 га. На участке будут изучать технологии возделывания этой технической культуры, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

В СХПК рассчитывают, что конопля созреет к середине октября. Прогнозируемая урожайность составляет до 10 центнеров с гектара. Из семян будут получать пищевое масло и изготавливать хлебобулочные изделия. По заявлению доктора с.-х наук, заведующего кафедрой растениеводства Ижевской сельхозакадемии Ильдуса Фатыхова, современные промышленные сорта конопли не содержат наркотического свойства и их можно использовать до пяти репродукций.