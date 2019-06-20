Обновленный Subaru Outback будет стоить от 2,6 млн рублей

Компания Subaru назвала стоимость обновленного универсала Outback для российского рынка.

Автомобиль получил минимальные изменения, включающие в себя новые цвета кузова, дополнительные варианты отделки и систему удержания на подъеме Auto Vehicle Hold, которая входит в топовую комплектацию Premium ES.

Стоимость Subaru Outback составляет от 2,6 млн руб. до 3,5 млн руб. Напомним, в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера нового поколения модели, сроки появления которого в России пока не названы.