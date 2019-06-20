Директор УК «Уралмонтажстрой» отправится в колонию за хищение коммунальных платежей

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор директору управляющей компании ООО «Уралмонтажстрой» Алексею Лазукову, обвинявшемуся в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Как установило следствие и суд, в 2015–2016 годах руководитель управляющей компании получил от жителей двадцати домов 21,5 млн руб., однако перевел ресурсоснабжающим организациям только 3 млн руб. Деньги, собранные за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний. В том числе Лазуков присвоил свыше 18 млн руб. платежей за тепловую энергию «Т Плюс». Подсудимый был признан виновным и осужден на полтора года колонии-поселения. Суд также предписал удовлетворить исковые требования ресурсоснабжающих организаций, которым был нанесен ущерб в размере более 37 млн руб.

В Пермском крае с начала 2019 года это уже седьмой приговор с реальным сроком заключения руководителю организации, управлявшей жилым фондом, допустившему злоупотребления на своем посту. В настоящее время в Прикамье продолжаются расследования уголовных дел в отношении директоров ООО УК «Единый город», ООО «Новодом», ООО УК «Горизонт», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гайва», ООО УК «Нартекс».

«В регионе при поддержке властей и надзорных органов выстроена прозрачная система прямых платежей за теплоресурсы. Поэтому весь ущерб, нанесенный организациями, чье руководство допускало растраты, будет взыскан в судебном порядке»,— отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.