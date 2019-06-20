РЗГА №412 добился через суд изменения генплана Ростова

Ростовский областной суд по иску ООО «Ростовский завод гражданской авиации № 412» согласился привести генплан города и правила землепользования и застройки Ростова в соответствие с градостроительным законодательством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как поясняется в сообщении, в генплане четыре земельных участка организации были неправомерно включены в жилую, рекреационную, общественно-деловую и производственную зоны и территориальную зону перспективного освоения. «В суде установлены факты нарушения прав и интересов предприятия, ведущего исключительно производственную деятельность, и несоответствия оспариваемых документов требованиям градостроительного законодательства и санитарно-эпидемиологических правил»,— сказано в сообщении.

Ростовский завод гражданской авиации № 412 начал работу в 1941 году. Предприятие расположено в непосредственной близости от «старого» аэропорта Ростова-на-Дону. Ранее оно занималось капитальным ремонтом самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, а также их техническое обслуживание по заказу Минобороны РФ, МВД, МЧС и крупных компаний. Однако, с июля 2018 года завод прекратил работать с самолетами, оставив лишь ремонт двигателей. Отказ от самолетного направления был вынужденным, связанным с тем, что предприятие потеряло возможность принимать и отправлять самолеты.

Кристина Федичкина