Гендиректором Фонда капремонта Нижегородской области назначен Дмитрий Гнатюк

Фонд капитального ремонта Нижегородской области по результатам конкурса возглавил первый заместитель генерального директора Дмитрий Гнатюк, сообщает пресс-служба правительства региона. Напомним, он исполнял обязанности главы учреждения с февраля 2019 года после увольнения Геннадия Дурдаева.

Господину Гнатюку предстоит «лично проехать по всем проблемным домам, встретиться с жителями и определить первоочередные шаги для завершения работ в кратчайшие сроки», заявил заместитель губернатора Андрей Харин.

Напомним, главу Фонда капремонта выбирали в ходе конкурса. Из 16 кандидатов после квалификационного экзамена осталось четыре претендента. Комиссия приняла решение утвердить в должности Дмитрия Гнатюка.

Добавим, что с 2017 года господин Гнатюк уже четвертый руководитель фонда. Его предшественник Геннадий Дурдаев возглавлял учреждение около года и покинул должность после того, как губернатор посчитал неудовлетворительной его работу. До этого организацией около недели руководил Владимир Никифоров – с 5 по 12 февраля 2018 года, а еще раньше – Владимир Челомин в статусе и.о. Однако когда объявили конкурс на должность, он не смог набрать достаточное количество баллов в тесте на знание законодательства.

Анастасия Еремина