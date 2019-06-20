В Самарской области офицер воинской части осужден за разглашение гостайны в СМИ

Суд вынес приговор заместителю командира одной воинской части Самарской области Николаю Желонкину. Мужчина признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорен к полутора годам условного лишения свободы с двухлетним запретом занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с допуском к секретной информации . Об этом сообщает УФСБ по Центральному военному округу.

Правоохранители выяснили, что военный разгласил гостайну по телефону специальному корреспонденту федеральной газеты. Секретные сведения касались использования воинской части в стратегических учениях.

Эта информация впоследствии была опубликована в СМИ. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов