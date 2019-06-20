На Дону врача-хирурга будут судить за взятку

В Шахтах врача-хирурга будут судить за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, врач хирургического отделения МБУЗ «ГБСМП им. В.И. Ленина» в начале марта 2019 года получил взятку в 30 тыс руб. за проведение операции и дальнейшее лечение от действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия пациентки. Хирурга задержали с поличным.

Дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Дарья Голякова