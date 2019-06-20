Доходы бюджета Удмуртии увеличат на 2,3 млрд рублей

Доходную часть бюджета Удмуртии на 2019 году увеличат на 2,3 млрд руб, в том числе на 1,6 млрд руб за счет роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Также средства поступят из федерального бюджета, произведут возврат неиспользованных субсидий муниципальные образования, ожидается также погашение ими бюджетных кредитов. Поправки планируется рассмотреть на ближайшей сессии госсовета Удмуртии 24 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель постоянной комиссии республиканского парламента по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин.

Расходная часть бюджета будет увеличена на 3,6 млрд руб. Часть средств пойдут дополнительно на реализацию национальных проектов. 193 млн руб. направят на обеспечение населения льготными лекарственными средствами, 166,9 млн руб. — на реализацию программы «Детское и школьное питание», оказание материальной помощи малоимущим семьям, выплату именных стипендий, приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На субсидирование транспортных организаций для обеспечения льготного проезда выделят 149 млн руб., на поддержку бюджетов муниципальных образований — 100 млн руб.

Расходы по капитальному строительству будут увеличены на 1,06 млрд руб., в частности 807 млн руб. пойдут на строительство и ремонт соцобъектов, 170 млн руб. — на обеспечение жильем детей-сирот, 85 млн руб. — на строительство по концессии спортобъекта.

Целевые средства из федерального бюджета в объеме 285 млн руб. будут потрачены на переселение граждан из аварийного жилого фонда, 149 млн руб. — на поддержку фермеров.

С учетом вносимых изменений объем доходов бюджета республики составит 79,4 млрд рублей, расходов — 81,2 млрд руб. Дефицит бюджета определён в сумме почти 1,8 млрд руб. Господин Тюрин отметил, что обозначенные корректировки будут приняты в первом чтении, ожидаются также поправки от главы Удмуртии.