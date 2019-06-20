Концерт Дельфина в Хохловке обойдется в 600 тыс. рублей

27 июля в рамках фестиваля «Seasons в Хохловке» выступит российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Как сообщает 59.ru, соответствующую закупку провело ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». В техническом задании оговорено, что музыкант обязан оказать услуги на должном профессиональном уровне, своевременно и надлежащим образом.

Часовое выступление исполнителя обойдется бюджету в 600 тыс. руб. Для сравнения, выступление другого российского исполнителя—Владимира Преснякова на дне Перми стоило бюджету 2,1 млн руб.