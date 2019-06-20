В Челябинской области начались проверки по обращениям рыбаков и антипрививочников к Путину

Прокуратура Челябинской области инициировала проверки по фактам обращений рыбаков-любителей и жителей Магнитогорска, которые выступают против пробы Манту, на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рыбаки-любители из Челябинской области записали видео для прямой линии с Владимиром Путиным. В ролике они жалуются на чиновников, которые берут плату за спортивный лов рыбы на озерах в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство проверит факты взимания платы с рыбаков и даст оценку соблюдению требований законодательства о рыболовстве на водоемах Челябинской области. Если будут обнаружены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

Также прокуратурой Челябинской области организована проверка по видеообращению жителей Магнитогорска, которые выступают против вакцинации. Они сообщают, что детей не пускают в школы без пробы Манту. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних.