Из Башкирии ежегодно уезжают около 50 тысяч человек

Ежегодно из Башкирии на постоянное место жительство в другие регионы и страны уезжают 46-47 тыс. человек. Чаще всего они перебираются в Ханты-Мансийск, Татарстан и Челябинскую область, сообщила на круглом столе по вопросам демографии эксперт Института стратегических исследований республики Гульнар Хилажева. Миграционная убыль населения в последние два года составляет около 8 тыс. человек ежегодно. По сравнению с периодом 2011-2016 годов этот показатель снизился: тогда он доходил до 11 тыс. человек в год.

Чаще всего уезжают регион покидают люди в возрасте 15-29 лет, в том числе семьи с маленькими детьми. Возвращаются в республику люди старше 50 лет. «То есть происходит такой немного неравноценный обмен между Башкортостаном и другими регионами: мы отдаем свои здоровые силы, а обратно к ним приезжают те, кто уже реализовал свой потенциал»,— прокомментировала статистику госпожа Хилажева.

Она сообщила, что Башкирия является лидером в России по числу жителей, уехавших на заработки в другие регионы. В 2018 году количество вахтовиков насчитывало 161 тыс. человек, что составляет 9% трудоспособного населения республики.

Заместитель руководителя Башстата Рустам Гатаулин добавил, что в этом году в республике наблюдается большая естественная убыль населения. Если в 2018 году она составила 3,4 тыс. человек, то в январе-апреле текущего года — уже 3 тыс. человек.

С 2006 года в Башкирии, по данным Башстата, сокращается число женщин репродуктивного возраста. Женщины стали позже и меньше рожать, отметил он. В среднем жительницы Башкирии рожают первого ребенка в 26 лет (в 1990 году — в 23 года), на каждую приходится 1,65 детей (в среднем по России — 1,6).

Исследования, проведенные в республике в 2017 году, показали, что подавляющее большинство опрошенных семей не хотят иметь больше двух детей, даже если будут созданы все условия для их воспитания.

Дарья Кучеренко