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Глава совета директоров сменился в «Россети Сибирь»

В компании «Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири») сменился председатель совета директоров. Им стал бывший генеральный директор компании Виталий Иванов, с весны этого года возглавляющий «Россети Северный Кавказ». Председателем совета директоров «Россети Сибирь» господин Иванов избран единогласно, сообщает пресс-служба компании. Ранее главой совета директоров «Россети Сибирь» был Юрий Гончаров.

Компания «Россети Сибирь» (входит в ПАО «Россети») осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн кв. км.

Оксана Павлова


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