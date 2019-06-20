Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом и бензовозом под Златоустом

Отдел МВД России по Златоусту возбудил уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса, бензовоза и катка, в результате которого погибли два человека, а восемь пострадали. Ход его расследования контролирует прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло около 18 часов 19 июня на федеральной трассе М5 «Урал», у въезда в Златоуст. По данным прокуратуры области, установлено, что водитель автобуса, выполнявший рейс по маршруту Златоуст – Челябинск при выезде с второстепенной дороги на главную М5 не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся со стороны Челябинска грузовым седельным тягачом (бензовозом). В результате автобус отбросило на правую обочину, где он столкнулся с катком. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса: женщина 54 лет и 32-летний мужчина. Остальные пассажиры и водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Златоуста. Всего в автобусе, по данным прокуратуры, было 11 человек.

Сотрудники ГИБДД ряд нарушений со стороны водителя бензовоза (отсутствие путевого листа, предрейсового медицинского и технического осмотров), а также со стороны ООО «Строй континент», которое занималось ремонтом дороги на участке, где произошло ДТП. По всем фактам составлены административные протоколы.