Грузооборот Группы НМТП за четыре месяца 2019 года составил 47,6 млн тонн

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-апрель 2019 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 0,3% и составил 47,6 млн тонн. Причиной такого роста в группе компаний называют рост объемов перевалки сырой нефти (+5,8%) на фоне общего увеличения экспорта сырья из России. Также увеличилась отгрузка дизельного топлива при росте общего грузооборота нефтепродуктов (+6,1%) и перевалка химических грузов (+109,4%) за счет прироста отгрузок неопасных минеральных удобрений в первом квартале 2019 года.

Отмечен также рост объемов перевалки железорудного сырья (+33,5%) в сравнении с низкими объемами отгрузок в первые месяцы прошлого года. При этом зафиксировано снижение грузооборота зерна (-43,2%) относительно рекордного урожая прошлого года.

В Группу НМТП входят: ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «НМТ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».

Василий Хитрых