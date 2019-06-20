«Татнефть» просят отчитаться об использовании старых труб

Правительство России просит «Татнефть» и еще четыре крупнейшие нефтяные компании отчитаться об использовании старых труб, пишет «РБК». Минпромторг направил нефтяникам опросник, в котором компаниям необходимо указать общую протяженность трубопровода, средний срок эксплуатации, вес демонтированных труб за последние два года, объемы проданных труб и цели их использования для собственных нужд.

Нефтедобывающие компании должны предоставить ответы правительству до октября 2019 года. Также нефтяников просят рассказать о том, как в их производствах происходит рекультивация земли в процессе демонтажа ветхих труб и их обезвреживание, а также предоставить лицензию на обращение с отходами.

Ранее компании направляли в правительство просьбу не запрещать оборот вторичных газо- и нефтепроводов, а также пожаловались на завышенные требования и дополнительные расходы, которые приводят к замедление модернизации трубопроводов.

“Ъ-Казань”