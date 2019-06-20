Раз пошла такая Прага

Краевые власти определились с европейским авианаправлением, которое будут поддерживать субсидиями. Как и ожидалось, соглашение подписано с «Уральскими авиалиниями» на открытие рейса в Прагу. Старт полетов намечен на 15 сентября, стоимость билета — 20 тыс. руб. в обе стороны. Эксперты считают цену приемлемой. На поддержку рейса из бюджета края в 2019 году потребуется 44 млн руб.

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, вчера краевой минтранс подписал соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии» об открытии рейса Пермь — Прага. Соглашение рассчитано на год. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ведомстве, объем субсидий из бюджета края на 2019 год составит 44 млн руб. Предполагается, что рейс будет открыт с 15 сентября. Частота полетов — два раза в неделю (среда, суббота). Ориентировочная стоимость билета — 20 тыс. руб. в оба конца.

«Информацию подтверждаем. Мы работаем над развитием этого маршрута, старт полетной программы планируем на сентябрь 2019 года»,— сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Сейчас авиакомпании необходимо будет получить в Росавиации допуск на полеты.

Ранее губернатор Максим Решетников заявлял, что краевые власти выбирают между двумя европейскими направлениями — Прага или Мюнхен. При этом глава региона склонялся к Праге, поскольку за два года поддержки рейс «можно раскатать до коммерческого, а высвободившиеся бюджетные деньги тогда можно направить на другие направления».

Отметим, прямые регулярные рейсы в Европу из Перми не производятся с 2014 года, когда из Большого Савино ушли «Чешские авиалинии», летавшие в Прагу два раза в неделю. До этого полеты во Франкфурт-на-Майне выполняла Lufthansа, прекратившая их в 2013 году. В обоих случаях причины закрытия объяснялись нерентабельностью полетов.

По мнению директора «Бутика путешествий» Ольги Швецовой, существует риск недозагрузки бортов ввиду высокой частоты перелетов. «Для Перми два раза в неделю — это много. Но спрос на этот маршрут есть, и 20 тыс. руб.— это хорошая цена при условии, что сейчас перелет в Москву и обратно уже стоит 12 тыс. руб. Прага — это экскурсионный отдых плюс санатории в Карловых Варах».

Перспективы Праги как пересадочного пункта в Европе, по мнению эксперта, не так высоки. «Пересадочным был заявлен и Калининград, но им пользовались не так активно. К тому же есть авиакомпания „Победа“, с хорошей ценой перелета в Европу. С условием пересадки в Москве это будет дешевле, чем прямой перелет в Прагу»,— резюмировала госпожа Швецова.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова