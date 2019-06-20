В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»

22 июня с 9:00 до 15:00 в медучреждениях Екатеринбурга пройдет ежемесячная акция «Субботник против рака». По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины. Подозрения на предраковые и онкологические заболевания выявили у 55 пациентов, которых отправили на дополнительное обследование.

«Первым шагом к исследованию своего онко-статуса является профилактический осмотр. Регулярное посещение “Субботника против рака” дает возможность предотвратить или диагностировать предраковое состояние, что позволит скорректировать состояние своего здоровья»,— рассказал начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

В 2018 году благодаря проведению акции обследованы более 7,8 тыс. человек. Из них 21% мужчины и 79% женщины. У 895 человек (11% всех посетителей) специалисты выявили подозрения на онкологические и предраковые заболевания.