В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели пешеходов на остановке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии в Сочи, повлекшей смерть двух пешеходов, сообщили в СУ СКР. Вечером в среду, 19 июня, автомобиль вылетел на остановку «Санаторий “Одиссея”» и сбил стоявших там людей, двое из них скончались.

По данным следствия, местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi по автодороге Джубга—Сочи, в районе поселка Лазаревское машина столкнулась с автомобилем ВАЗ, двигавшимся в попутном направлении. ВАЗ снес ограждение и каркас остановки, где в это момент находились люди. Одна женщина погибла на месте, еще трое пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей, один из них ночью скончался.

Анна Перова, Краснодар