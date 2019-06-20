Чиновников обязали установить правообладателей 27 могил и памятников на Воскресенском кладбище

Прокуратура Кировского района через суд потребовала установить правообладателей 27 памятников и могил известных и выдающихся людей, расположенных на территории Воскресенского кладбища Саратова. Суд поддержал соответствующий иск, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что указанные объекты включены в реестр памятников регионального значения, однако управление по охране объектов культурного наследия правительства области сведениями об их правообладателях не располагает.

Марина Ковалева