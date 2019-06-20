Радий Хабиров обещает решение проблемы Сибая к осени

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отреагировал на видеообращение жителей Сибая к президенту России Владимиру Путину, где они апеллируют к нему как «к последней надежде», постами на своих страницах в социальных сетях. Господин Хабиров пообещал, что «к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить». Сам он планирует «буквально на днях» приехать в Сибай.

Врио главы сообщил, что получает информацию о происходящем в городе «из первых рук» и «перепроверяет» ее, при этом, по его данным, превышения по диоксиду серы в городе хотя «еще бывают», но «только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы».

Группа жителей Сибая, где с ноября 2018 года не прекращается тление руды в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината (входит в УГМК-холдинг), накануне опубликовала видеообращение к президенту России, приуроченное к его сегодняшней прямой линии. В нем они сообщают о том, что техногенная авария на руднике не ликвидирована спустя больше полугода, сроки ликвидации сдвигались уже семь раз, сернистые выбросы в атмосферу подорвали здоровье детей и взрослых.

Ирина Самойлова