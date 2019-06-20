В Сочи возбуждено уголовное дело по факту аварии с гибелью двоих пешеходов

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии в Лазаревском районе Сочи, повлекшей смерть двух лиц, сообщили в ведомстве. Вечером в среду автомобиль «Нива» вылетел на остановку «Санаторий «Одиссея» и сбил людей, двое пострадавших скончались.

По данным следствия, местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi по автодороге Джубга — Сочи, на территории поселка Лазаревского машина столкнулась с автомобилем «Нива», от удара «Нива» вылетела на остановку, стоявшие там люди не успели среагировать. Одна женщина погибла на месте, еще трое пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей, один из них скончался.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов обратить внимание на безопасность дорог. «К сожалению, это не единичный случай, – приводит пресс-служба администрации слова губернатор. – Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные мероприятия по ликвидации аварийных участков. Предусмотреть дорожные знаки и разметку там, где в этом есть потребность, при необходимости — ограждение», – заявил глава региона.

Анна Перова, Краснодар