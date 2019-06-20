В Озерске директора МУП осудили условно за сокрытие более 50 млн рублей налогов

Озерский городской суд вынес приговор директору МУП «Управление автомобильного транспорта». Он признан виновным в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и приговорен к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что обвиняемый скрыл средства МУПа на сумму более 84,6 млн руб., чтобы избежать уплаты налогов на 51,8 млн руб. Суд сохранил арест, наложенный на имущество МУП «УАТ» по ходатайству следователя СКР, на сумму 26,5 млн руб.