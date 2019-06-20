В Челябинской области возбуждено уголовное дело после обращения жителей села на прямую линию Путину

Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после того, как жители села Варна записали обращение на прямую линию с президентом РФ с жалобой на отсутствие пешеходного перехода через железнодорожные пути.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Жители села Варна в обращении рассказали, что ежедневно вынуждены перебираться через пути под вагонами на станции Тамерлан, расположенная в населенном пункте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили заявителей, представители Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского района, истребовали документы по техническому оснащению станции. Расследование дела продолжается.