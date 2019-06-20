На складе воинской части под Реводой произошел пожар

В Ревде (Свердловская область) в воинской части радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) загорелся склад, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Пожар произошел вечером 19 июня. Известно, что загорелась кровля отдельно стоящего здания. Боеприпасов и взрывчатых веществ на складе не было. Никто не пострадал.

«К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Участок задымления локализован»,— сообщили в ЦВО. (Цитата по Е1). Причины возгорания там не уточнили.

Екатерина Аверина