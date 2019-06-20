X конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В первый день состоялся практический этап у операторов технологических установок, товарных операторов, у машинистов технологических насосов и компрессорных установок, у лаборантов химического анализа. Представители шести производственных подразделений соревновались в номинации «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование», выполняя задания по оказанию первой помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Победители конкурса станут известны 20 июня, после проведения теоретического этапа. Лучшие работники будут представлять ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на Международном конкурсе профессионального мастерства предприятий Компании «ЛУКОЙЛ», который пройдет в августе на площадке пермского нефтеперерабатывающего завода, а лучшие из спасателей НАСФ отправятся на международный корпоративный конкурс в Астрахань.