X конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

19 июня стартовал десятый конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». На торжественной церемонии открытия конкурса с приветственными словами к участникам обратился генеральный директор предприятия Сергей Андронов: «Профессиональные соревнования – это состязания особые, здесь главными слагаемыми успеха являются личное мастерство, опыт и командный дух. Результаты конкурса демонстрируют и уровень профессиональной подготовки персонала, и то, насколько для нашего коллектива значимы преемственность поколений и любовь к своему делу».
В первый день состоялся практический этап у операторов технологических установок, товарных операторов, у машинистов технологических насосов и компрессорных установок, у лаборантов химического анализа. Представители шести производственных подразделений соревновались в номинации «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование», выполняя задания по оказанию первой помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Победители конкурса станут известны 20 июня, после проведения теоретического этапа. Лучшие работники будут представлять ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на Международном конкурсе профессионального мастерства предприятий Компании «ЛУКОЙЛ», который пройдет в августе на площадке пермского нефтеперерабатывающего завода, а лучшие из спасателей НАСФ отправятся на международный корпоративный конкурс в Астрахань.