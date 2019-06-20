РБК узнал детали работы системы индивидуального пенсионного капитала

Министерство финансов и Банк России разрабатывают систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна заработать в следующем году, сообщил РБК со ссылкой на источники и согласованную версию законопроекта об ИПК. Отмечается, что детали начала участия граждан в системе и стандартные ставки отчислений в нее пока не решены.

Система индивидуального пенсионного капитала предлагает следующие возможности:

участнику ИПК по достижении пенсионного возраста или после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия, которая рассчитывается перемножением накопленных на счету средств и коэффициента ожидаемого периода выплаты;

пожизненная пенсия будет индексироваться на величину инфляции. Гарантируется ее выплата с учетом роста цен;

участник сможет единовременно пополнить счет из личных накоплений при назначении пенсии, чтобы увеличить размер следующих выплат;

если сумма на счете будет мала для пожизненной выплаты, то участник получит единовременную выплату;

участник сможет получить досрочную выплату для оплаты дорогостоящего лечения, пока ему не назначена пожизненная негосударственная пенсия;

после заключения договора деньги будут регулярно списываться с банковского счета, либо перечислением части зарплаты займется работодатель;

участник системы ИПК может переходить из одного НПФ в другой. Его отчисления будут поступать в новый НПФ немедленно, а накопленные средства поступят на счет НПФ через некоторое время;

участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему пока не назначили пожизненную негосударственную пенсию;

система ИПК вознаграждает НПФ по стандартной системе: постоянная часть — 0,75% от стоимости чистых активов, переменная — не более 15% от инвестдохода;

если НПФ участника ИКП лишится лицензии, банкротится, ликвидируется или реорганизуется, то Агентство по страхованию вкладов в течение шести месяцев выплачивает другому НПФ гарантийное возмещение взамен на право требования соответствующей суммы с НПФ без лицензии. После получения денег агентство переводит их в свой фонд гарантирования ИПК, куда поступают взносы НПФ, пени за несвоевременную уплату и пр.

Источник РБК сообщил, что эти ключевые пункты обсуждаются в Кремле вместе с Минфином и ЦБ. Минфин не комментирует систему до ее готовности. Система ИПК пока не поступала на рассмотрение правительства. В ЦБ не ответили на запрос издания.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «ЦБ верит в ИПК».