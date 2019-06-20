Депутаты заксобрания поддержали реорганизацию территорий Коми-округа

Депутаты Законодательного собрания Пермского края большинством голосов поддержали законопроекты о преобразовании Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского районов Коми-округа. Краевые парламентарии поддержали также инициативу о реорганизации Уинского района в муниципальный округ. Все инициативы были внесены представительными органами муниципалитетов.

Напомним, в апреле Госдума РФ приняла поправки к закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», которые вводят в закон новый тип муниципалитетов — муниципальные округа. В округ могут объединиться три и более поселения, после чего на территории объединенного муниципалитета создается единая администрация и представительный орган, что позволит сэкономить на административно-организационных мероприятиях. В мае депутаты законодательного собрания поддержали инициативы о создании первых муниципальных округов в Прикамье на основе Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов.