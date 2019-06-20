В Петербурге произошел пожар на заводе «Советская звезда»

Вечером в среду, 19 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар на заводе «Советская звезда». Информация о возгорании по адресу: Лифляндская улица, д. 3 поступила на пульт дежурного «01» около 21:00, сообщили в городском управлении МЧС.

На территории завода горело трехэтажное здание по производству стеклопластиковых изделий площадью 100 кв. м. Огонь был потушен в 23:08. К ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 72 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте пожара работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория КВЗПиБ, превышение опасных веществ не зафиксировано.