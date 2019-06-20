Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского крайсуда

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Шипилова на должность председателя Краснодарского краевого суда, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в феврале текущего года одобрила кандидатуру Алексея Шипилова, возглавляющего Белгородский областной суд, в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда, а 7 июня Алексей Шипилов был рекомендован кадровой комиссией администрации Президента РФ. Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области, в 1998 году окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета, имеет стаж работы по юридической профессии 20 лет. В 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда города Белгорода, в 2007 году – судьей Белгородского областного суда. В 2009 году господин Шипилов возглавил Белгородский районный суд, в августе 2010 года был назначен председателем Белгородского облсуда. Алексей Шипилов имеет первый квалификационный класс, кандидат юридических наук.

Анна Перова, Краснодар