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Председателем Краснодарского краевого суда назначен Алексей Шипилов

Фото: oblsud.blg.sudrf.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ от 19 июня 2019 года о назначении главный судей в ряде субъектов Федерации. Главой Краснодарского краевого суда назначен Алексей Шипилов.

Господин Шипилов был рекомендован на должность главного судьи Краснодарского края Высшей квалификационной коллегией судей еще в феврале 2019 года. Тогда же свои последние дни в должности председателя краевого суда дорабатывал Александр Чернов, который ушел в отставку по достижению предельного возраста. Ему исполнилось 70 лет.

Алексей Шипилов ранее возглавлял Белгородский областной суд и оказался единственным участником конкурса на должность председательствующего Краснодарского краевого суда. Ему 44 года, он родился в Белгородской области, окончил юрфак местного госуниверситета, работал в прокуратуре, затем судьей в районном и областном судах своего региона. Является судьей второго квалификационного класса, членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения.

В сентябре 2018 года Александр Чернов выдвинул свою кандидатуру на должность председателя Четвертого кассационного суда, однако кадровая комиссия администрации президента РФ не согласовала это назначение.

Дмитрий Михеенко


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