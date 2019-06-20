Уроженец Казани стал временно исполняющим обязанности руководителя УВД в Москве

Марат Мустафаев назначен временно исполняющим обязанности руководителя УВД по Западному административному округу Москвы. Господин Мустафаев родился в Казани, в 1992 году окончил Казанский авиационный институт. Карьеру начинал в структурах МВД Алтайского края и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Прошлый руководитель генерал-майор полиции Андрей Пучков был уволен Владимиром Путиным по обращению главы МВД России Владимира Колокольцева. Сотрудники господина Пучкова занимались разработкой и задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но позже освободили из-за отсутствия доказательств его вины.

“Ъ-Казань”