20 июня, четверг
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Уроженец Казани стал временно исполняющим обязанности руководителя УВД в Москве

Марат Мустафаев назначен временно исполняющим обязанности руководителя УВД по Западному административному округу Москвы. Господин Мустафаев родился в Казани, в 1992 году окончил Казанский авиационный институт. Карьеру начинал в структурах МВД Алтайского края и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Прошлый руководитель генерал-майор полиции Андрей Пучков был уволен Владимиром Путиным по обращению главы МВД России Владимира Колокольцева. Сотрудники господина Пучкова занимались разработкой и задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но позже освободили из-за отсутствия доказательств его вины.

“Ъ-Казань”


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя