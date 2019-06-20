СКР проверит жалобу жительницы Перми Владимиру Путину

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по заявлению жительницы Перми, которая ранее обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой о нарушении ее прав при реализации в регионе государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Свою обращение женщина направила на прямую линию с главой государства, которая пройдет сегодня днем.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, руководитель управления Сергей Сарапульцев лично встретился с женщиной, в ходе встречи она подробно рассказала о несоблюдении очередности предоставления ей социальных выплат. Руководитель СУ СКР направил письма с просьбой разобраться в ситуации губернатору и прокурору Пермского края, председателю краевой Контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, указанных в заявлении, им будет дана правовая оценка. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.