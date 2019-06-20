Депутаты задумались о здоровье

Доклад замминистра здравоохранения Прикамья о доступности медицинской помощи на заседании фракции «Единая Россия» в краевом парламенте вызвал активное обсуждение. Депутаты отметили недостаток врачей в муниципалитетах и поручили министерству разработать предложения по решению этой проблемы.

Сегодня состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия» в краевом законодательном собрании. В начале заседания заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков представил депутатам проект закона «О профилактике правонарушений в Пермском крае».

По словам представителя надзорного ведомства, необходимость разработки проекта связана со «складывающейся в Прикамье криминогенной ситуацией». «Впервые за последние годы наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений. За пять месяцев текущего года количество преступлений увеличилось почти на 5% – до 17,5 тыс. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года – рост значительный», – сообщил Виталий Ильенков.

«Повышенную опасность представляют преступления против жизни и здоровья человека. Особую озабоченность вызывает существенный рост (на 28%) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть. Почти половину от общего числа зарегистрированных преступлений составляют преступления против собственности. Значительная доля преступлений связана с незаконным оборотом наркотиков», – добавил заместитель прокурора.

Также, по его словам, серьезной проблемой региона является рецидивная преступность. «Почти 60% лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, ранее уже имели криминальный опыт. А в ряде территорий Пермского края их доля превышает 70%», – подчеркнул господин Ильенков. По его мнению, «указанные негативные тенденции свидетельствуют о необходимости усиления профилактической работы».

Законопроект, предложенный краевой прокуратурой, содержит нормы, направленные на профилактику среди отдельных категорий граждан: лиц без определенного места жительства, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец назвал инициативу прокуратуры актуальной. «В свое время фракция подходила к отдельным моментам, в том числе к профилактике рецидивной преступности. Видим, что мы не одиноки в этой работе», – отметил господин Борисовец и предложил вернуться к этому вопросу в августе, когда запланировано рассмотрение инициативы в первом чтении.

Активное обсуждение вызвал доклад первого заместителя министра здравоохранения Шамиля Биктаева о мерах по обеспечению доступности медицинской помощи. «Современная поликлиника, на наш взгляд, должна быть доступна и комфортна для пациентов и врачей, а также ориентирована на профилактику заболеваний и качественное лечение», – считает господин Биктаев.

По его словам, для достижения этой цели был создан проект «Новая поликлиника». Как отметил заместитель министра, в результате оптимизации работы поликлиник, удалось сократить время ожидания приема у врача и увеличить количество пациентов, обращающихся за помощью.

Шамиль Биктаев поделился планами по открытию на территории Прикамья восьми центров амбулаторной онкологической помощи. «Эти центры позволят жителям муниципальных районов получить помощь, не выезжая в Пермь. В среднем один такой центр будет обслуживать около 250 тыс. человек. Врачи смогут подтвердить или снять диагноз, провести завершающую диагностику, направить на специализированное лечение и провести химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Кроме того, онколог сможет в любой момент подключить к работе с пациентам необходимого узкого специалиста и провести дополнительные диагностические исследования, так как центры будут организованы на базе крупных многопрофильных больниц», – пояснил замминистра.

Господин Биктаев рассказал также о подключении фельдшерско-акушерских пунктов к региональной информационной системе. «За последнее время доля ФАПов, оформляющих электронные медицинские карты пациентов, увеличилась почти до 30%. К концу года планируем достигнуть 80%», – отметил чиновник. «За год кратно увеличилось количество записи сельских жителей через электронную регистратуру, а также выросло количество выписанных электронных больничных листов и рецептов», – добавил он.

Кроме того, по словам замминистра, для повышения доступности медицинской помощи в муниципалитетах края работают выездные бригады медиков. «Всего в прошлом году осуществлено 253 выезда высококвалифицированных специалистов. Было осмотрено более 37 тыс. человек, что в три раза больше, чем в 2016 году. За первый квартал 2019 года осмотрено около 6 тыс. человек», – отчитался заместитель министра.

Шамиль Биктаев добавил, что «особое место в обеспечении доступности и своевременности оказания медицинской помощи занимает санитарная авиация и скорая медицинская помощь». «По итогам прошлого года, количество вылетов в сравнении с 2017 годом увеличилось в полтора раза. Число эвакуированных лиц выросло в два раза. В этом году были эвакуированы 82 пациента и совершено 76 вылетов. Эвакуация пациентов осуществляется на борту нового вертолета с возможностью ночных вылетов. Планируется строительство новой вертолетной площадки в Березниках», – рассказал он.

«В крае работает более 250 бригад скорой медицинской помощи. В год они обслуживают свыше 800 тыс. вызовов. Мы продолжаем работу над созданием в крае единой диспетчерской службы и организацией крупной станции скорой помощи, развиваем службы неотложной медицинской помощи. Все это направлено на своевременное оказание медицинской помощи, повышение ее качества и доступности», – резюмировал министр.

Юрий Борисовец поинтересовался, когда в крае появится возможность проведения позитронно-эмиссионной томографии. Сейчас для проведения диагностики приходится ездить в соседние регионы. Шамиль Биктаев ответил, что соответствующее оборудование будет установлено и запущено на базе МСЧ №9 в ноябре этого года.

Сразу несколько депутатов обратили внимание на проблемы, связанные с недостатком врачей в муниципалитетах. «Мы призываем молодежь работать в территориях Кизеловского угольного бассейна, строим заводы, но мы не удержим ребят, если не решим проблему с медициной», – заявил депутат, председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян. «Мы предлагаем людям квартиры, на Кизеловский угольный бассейн выделен 21 сертификат «Земского доктора», но реакции – ноль», – добавил господин Гарслян. «Мы, со своей стороны, готовы поддержать медиков, решивших работать в муниципалитетах, но игра идет в одни ворота», – поддержал коллегу президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Шамиль Биктаев ответил, что проблему может решить целевой набор в медицинский университет.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и налогам Татьяна Миролюбова отметила необходимость увеличения количества бюджетных мест в медицинском университете. «Очевидно, региональному министерству нужно выходить с обращением в федеральный минздрав об увеличении контрольных цифр приема. Ситуация с этим пока не улучшается», – считает депутат. В ответ Шамиль Биктаев заявил, что краевой минздрав тоже «недоволен сокращением бюджетных мест, но решение принимается федерацией».

По итогам обсуждения фракция решила организовать рабочую встречу по проблемам обеспеченности территорий медицинскими кадрами. «Мы вопросы задали. Надеюсь, министерство нас услышит и подготовит ответы. Было бы правильно, если бы они появились в августе и нашли отражение в бюджете», – резюмировал Юрий Борисовец.