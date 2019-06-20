SKODA AUTO Россия: по итогам мая рост продаж на 16,9%

В мае SKODA AUTO Россия продемонстрировала рост объемов реализации на 16,9% (6 982 единицы) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (май 2018: 5 973 единицы).

Лидером продаж по-прежнему остается компактный лифтбек RAPID, владельцами которого стали 3 088 клиентов, что на 9,5% больше показателей прошлого года (май 2018: 2 821 единица). Впечатляющий результат показал семейный внедорожник SKODA KODIAQ: в мае владельцами этой модели стали 1 907 клиентов, что соответствует росту на 144,5% (май 2018: 780 единиц).

«Мы рады видеть, что сохраняем планомерный и стабильный рост объемов реализации, – отмечает Ян Прохазка, Руководитель марки SKODA в России. – В мае рост продаж наших моделей увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат подтверждает успех продуктового портфолио SKODA на российском рынке. Мы признательны клиентам и их семьям за выбор нашей марки и оказанное доверие. Кроме того, я хотел бы поблагодарить наших партнеров по всей стране за высокий уровень сервиса, профессионализм и надежность».

Объем реализации SKODA AUTO Россия в мае вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки в 6 982 автомобиля (май 2018: 5 973 единицы). Лидером продаж остается компактный лифтбек SKODA RAPID: владельцами этой модели стали 3 088 клиентов – на 9,5% больше, чем в прошлом году (май 2018: 2 821 единица). RAPID традиционно высоко ценится покупателями за рекордную вместительность, функциональность, практичность и комфорт.

Внушительный рост продаж в России показал первый семейный внедорожник бренда KODIAQ: в мае владельцами этой модели стали 1 907 клиентов, что соответствует росту на 144,5% (май 2018: 780 единиц). Широкий выбор двигателей и комплектаций, возможность выбора типа привода, современное оснащение, приспособленность автомобиля для эксплуатации в условиях бездорожья, а также доступность для потребителя обеспечивают KODIAQ успех у покупателей в России.

В мае клиентам SKODA было передано 1 879 экземпляров OCTAVIA (май 2018: 2 002 единицы). Модель отличается высокими динамическим характеристикам, удобным и вместительным салоном, а также приспособленностью для повседневных семейных нужд.

Владельцами флагмана SKODA SUPERB в прошедшем месяце стали 108 клиентов (май 2018: 118 единиц). Флагман чешского бренда обладает элегантным дизайном, премиальными технологиями и высоким уровнем оснащения, которое обычно доступно в автомобилях более высокого класса.

Более подробно познакомиться с автомобилями марки SKODA, о их наличии, комплектациях, ценах, а также о специальных предложениях, акциях и выгодах Вы можете в салоне официального дилера SKODA компании Барс-Авто на Рязанской, 16.

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