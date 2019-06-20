На экраны выйдет полная версия финала «Мстителей»

Фильм «Мстители: Финал» выйдет на экраны кинотеатров с эпизодами, которые не демонстрировались ранее, сообщает ComicBook. Президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил эту информацию.

«Мы делаем это»,— заявил он. «Не знаю, было ли об этом объявлено официально, но в следующий уикенд это случится»,— сказал господин Файги.

С момента выхода картины прошло почти два месяца.

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Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо собрала по всему миру за 11 дней рекордные $2 млрд. В российский прокат фильм вышел 29 апреля.

О сборах читайте в публикации “Ъ” «“Мстители: Финал” взяли три четверти сборов за выходные».