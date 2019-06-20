Краевой суд отменил штрафы за незаконное размещение НТО

Пермский краевой суд вчера удовлетворил иск предпринимателей, ТСЖ и ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» к Законодательному собранию Пермского края об отмене закона о штрафах за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом написал председатель правления ассоциации «Пермский стандарт»Александр Зотин. Суд полностью отменил действие статьи 6.7.1 регионального закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» - «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения нестационарных торговых объектов нестационарных объектов по оказанию услуг населению».

Напомним, в прошлом году депутаты заксобрания поддержали решение об увеличении штрафов за незаконное размещение НТО. С 1 мая этого мая штрафы для должностных лиц составляют от 15 до 20 тыс. руб., для юрлиц — до 250–300 тыс. А максимальный размер штрафа в случае повторного нарушения - до 350 тыс. руб. Параллельно Пермская гордума приняла изменения в правилах благо­устройства. Новые нормы регулировали размещение киосков на частных территориях. Был установлен запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги.

По данным пресс-службы администрации Перми, по состоянию на середину апреля с земельных участков, находящихся в частной собственности, было демонтировано 186 НТО. Сумма наложенных штрафов за незаконное размещение таких объектов — 18,3 млн руб. В июне мэрия предложила предусмотреть в городском бюджете 15 млн руб. на «благоустройство территорий после сноса нестационарных торговых объектов».