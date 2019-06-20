В Росавиации рассказали, что саммиты ШОС и БРИКС переносили в Сочи

В Федеральном агентстве воздушного транспорта объяснили обнаруженное Счетной палатой отставание от графика реконструкции челябинского аэродрома к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Руководитель ФАВТ Александр Нерадько объяснил это тем, что какое-то время в качестве города-хозяина международных мероприятий рассматривали Сочи.

«Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки — нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты, - никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика — ”Центрдорстрой”».

Контракт с подрядчиком был заключен в ноябре прошлого года, весной компания начала завозить на площадку технику. Сейчас на аэродроме активно идут работы. Проверка Счетной палаты показала, что на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. - это только 5% от стоимости заключенных контрактов. Однако в Росавиации уверяют, что успеют провести реконструкцию.