Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах. Ответственным за шоу выступает Джейн Голдман при содействии писателя Джорджа Р.Р. Мартина. Режиссером стала С. Дж. Кларксон. Сюжет разворачивается за тысячи лет до событий в «Игре престолов». Снимается в пилотной серии, в том числе, Наоми Уоттс.

Если проект станет сериалом, самое раннее, когда его сможет увидеть зритель — конец 2020 года. Предположительное название — «Длинная ночь», сообщает Entertainment Weekly.

Премьера финала «Игры престолов» состоялась 20 мая в 4 часа утра по Москве. Проект обсуждали по всему миру — с начала года о нем в соцсетях написали около 6 млн сообщений, подсчитали аналитики системы YouScan. Причем лидером по количеству постов стала Россия — почти 1 млн сообщений, на втором месте США, на третьем — Бразилия.