Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев провел в среду, 19 июня, рабочую встречу с жителями села.

«Он проинформировал о выполненном обещании погасить кредит погибшего <…> Подтвердил, что второй кредит, который выплачивает его сестра, также будет погашен»,— говорится в сообщении правительства Пензенской области. Родственникам будет оказана материальная помощь на завершение пристроя к дому, отмечается в нем.

Напомним, около тысячи жителей села Чемодановка провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Это произошло в результате конфликта, который произошел в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села — последствием этого стала смерть местного жителя.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Чемодановка вышла на трассу».