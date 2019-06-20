НП РТС ищет источники средств

Некоммерческое партнерство (НП) РТС нуждается в притоке новых средств для развития проектов. Речь, в частности, идет об увеличении капитала для создания НКО, что необходимо для исполнения функций центрального контрагента. Необходимость в дополнительных внешних инвестициях вызвана еще и тем, что главный актив НП РТС — Санкт-Петербургская биржа — так и не вышел на операционную прибыль. В таких условиях рассматривается привлечение стороннего инвестора. Однако, по мнению экспертов, это будет сделать непросто.

НП РТС в 2019 году сосредоточится на поиске источников финансирования. Поддержание стабильного финансового состояния группы стало одной из основных стратегических целей НП РТС на ближайшие три года. Эта тема активно обсуждалась на прошедшем в среду годовом собрании партнерства. Совет директоров партнерства намерен пересмотреть стратегию развития группы в направлении «большей финансовой эффективности, сокращения затрат и привлечения внешних инвестиций», заявил его глава Анатолий Гавриленко.

По данным консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, годовой убыток группы НП РТС составил 241,9 млн руб. против 224,8 млн руб. годом ранее. При этом на финансовом результате группы в значительной мере сказалась переоценка стоимости акций Бест Эффортс банка. В результате нее активы НП РТС в 2018 году сократились до 5,8 млрд руб. (по сравнению с 8 млрд руб. в 2017 году). В конце 2017 года—начале 2018 года наблюдался стремительный взлет биржевой цены акций Бест Эффортс банка. На прошлой неделе ЦБ сообщил об установлении факта манипулирования данными ценными бумагами в этот период группой физлиц по предварительному сговору. Все они, по словам президента НП РТС Романа Горюнова, не имеют отношения к банку.

Средства на развитие проектов партнерства (в том числе биржи и банка) в прошедшем году поступали из капитала группы. «Средства от продажи "РТС-Тендера" в 2017 года поступили в капитал, однако эта подушка ликвидности требует пополнения»,— отметил член совета директоров НП РТС Алексей Скородумов. Это связано с регуляторными требованиями в части создания новой НКО (на базе существующего АО «Клиринговый центр МФБ») для осуществления функции центрального контрагента (ЦК), а также для удовлетворения требований по рискам для крупнейших участников. «С 2021 года выполнение функций ЦК возможно только в статусе НКО, минимальные требования к капиталу которой — 300 млн руб.»,— пояснил “Ъ” господин Горюнов.

Для этого необходимо выйти на операционную прибыльность главного актива группы — Санкт-Петербургской биржи. Господин Горюнов связывает это с ростом объема биржевых торгов. По данным РТС, в 2018 году среднемесячный объем торгов превысил $53 млн. До конца 2019 года планируется перейти с пятидневного на семидневный режим торгов, увеличить продуктовую линейку и создать линейку биржевых индексов. Как указывает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян, при наличии операционного убытка доходы биржи выросли на 60%, что «говорит об очень динамичном росте бизнеса». Однако, по его оценке, НП РТС сможет выйти на операционную прибыль только через два-три года.

В НП РТС рассматривают привлечение в капитал и внешних инвесторов. «О продаже блокпакета речи не идет. Мы должны оставаться рыночной независимой компанией»,— пояснил господин Гавриленко. Для развития такого актива нужны серьезные вложения и минимум десять лет ожидания, пока эти вложения окупятся. К сожалению, инвесторов в такие бизнесы в России сейчас очень мало, указывает господин Авакян. По словам старшего аналитика ITS WM Георгия Окромчедлишвили, стороннего миноритарного инвестора заинтересовать можно разве что размещением акций с глубоким дисконтом к чистой стоимости активов НП РТС. Биржа, принадлежащая НП РТС, пока небольшая и находится на начальном этапе своего развития, поэтому инвестиции в такой актив вряд ли попадут на радар крупных фондов, отмечает старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин. «Но всегда есть тип инвесторов (private equity фонды), которые будут готовы инвестировать, если есть понимание, что бизнес-модель рабочая и ее оценка адекватна»,— отмечает он. «Полагаю, инвестором может быть один из банков из топ-20 и с большой вероятностью — государственный банк, так как госбанки сейчас доминируют на рынке, обладают большим финансовым резервом»,— считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев