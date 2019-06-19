Путин назначил председателей судов общей юрисдикции в пяти регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. На шестилетний срок полномочий назначены: председатель Верховного суда Республики Адыгея Байзет Шумен, председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, председатель Кемеровского областного суда Алексей Ордынский, председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов и председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как ранее писал “Ъ”, должность председателя Краснодарского краевого суда была вакантна с февраля текущего года, когда истек срок полномочий Александра Чернова, возглавлявшего суд с 1994 года. Последние два года перед отставкой господина Чернова были отмечены многочисленными скандальными публикациями о якобы имевших место коррупционных проявлениях в судебной системе края. В сентябре прошлого года кадровая комиссия президента России отклонила кандидатуру Александра Чернова на должность председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (дислокация в Краснодаре), эту должность в итоге занял Алексей Шишкин. Что касается кандидатуры на пост председателя Краснодарского крайсуда, то, по неофициальным данным, руководство Верховного суда РФ настаивало на назначении «варяга», не связанного с судебной системой края. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в феврале текущего года одобрила кандидатуру Алексея Шипилова, возглавляющего Белгородский областной суд, в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда, а 7 июня Алексей Шипилов был рекомендован кадровой комиссией Администрации президента РФ.

Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области, в 1998 году окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета, имеет стаж работы по юридической профессии 20 лет. В 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда города Белгорода, в 2007 году — судьей Белгородского областного суда, в августе 2010 года был назначен председателем Белгородского облсуда.

Анна Перова, Краснодар