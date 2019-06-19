Депозитный портфель ВТБ в Курске и Белгороде вырос за первый квартал

По итогам первого квартала 2019 года банк ВТБ в Курской области увеличил на 6%, до 28,6 млрд руб., портфель депозитов физлиц и привлеченных средств бизнеса, сообщает его пресс-служба. Там отметили, что наибольшую динамику показали средства юрлиц — рост с начала года на 14%, до 13,4 млрд руб.

В Белгородской области у ВТБ по итогам первого квартала портфель привлеченных средств юридических лиц и депозитов физлиц достиг 68 млрд руб., увеличившись с начала года на 24%, сообщили также в пресс-службе банка.

Сергей Калашников