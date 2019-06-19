Инвестиции в цифровое будущее

Компания «СМАРТС» еще недавно была известна как один из ведущих региональных мобильных операторов. В 2015 году акционерное общество официально сменило род деятельности, сосредоточившись на развитии информационно-телекоммуникационных технологий. Самарская компания специализируется на разработке и реализации глобального проекта «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей».



Коммерческий проект, являющийся для компании «СМАРТС» приоритетным, призван создать в России разветвленную телекоммуникационную инфраструктуру, которая должна стать фундаментом для создания сверхмощных защищенных скоростных сетей связи. Технология строительства телекоммуникационной сети уже апробирована как на региональных дорогах, так и на федеральных трассах, включая участок платной магистрали М-3 в Калужской области.

Проект предусматривает строительство магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) вдоль основных автомобильных дорог России общей протяженностью более 150 тыс. км. Телекоммуникационная автодорожная сеть должна охватить все федеральные магистрали страны и основные региональные трассы. «СМАРТС» планирует построить разветвленную общедоступную волоконно-оптическую инфраструктуру по инновационной технологии на основе транспортной многоканальной коммуникации (ТМК) в обочине автомобильных дорог. Необходимый объем инвестиций оценивается на уровне 250 млрд руб. Планируется, как часть большого проекта к 2020 году основные дороги Самарской области будут оснащены мощной телекоммуникационной инфраструктурой, которая свяжет все райцентры региона.

До недавнего времени автомобильную трассу было сложно представить как часть телекоммуникационной инфраструктуры. Реализация проекта «СМАРТС» открывает принципиально новые технологические возможности дорожной сети. В обочине трасс создаются минитраншеи с пакетом микротрубок, в которые укладываются оптические кабели. Система передачи данных находится в полной безопасности с помощью технологии квантовой криптозащиты, разработанной одним из предприятий ГК «СМАРТС» совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

По словам председателя Совета директоров АО «СМАРТС» Геннадия Кирюшина, реализация проекта приведет к созданию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры экономики России с высоким уровнем «цифровизации» практически всех отраслей. «Пропускная способность такой сети гораздо выше, чем у используемых в настоящее время. Система строится с запасом на будущее и надежно защищена от несанкционированной потери информации при передаче данных. При этом технология прокладки ВОЛС компании СМАРТС позволяет создавать инфраструктуру достаточно быстро – до 3-х километров за смену одной строительной бригадой. Проект может использоваться как государственными организациями, включая силовые структуры или предприятия автодорожной отрасли, так и бизнес-сообществом. Телекоммуникационная экосистема будет полностью независима от зарубежных компаний-монополистов, что очень важно в стратегическом плане в рамках курса на импортозамещение», – заявил Геннадий Кирюшин.

Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры вдоль дорожной сети позволяет апробировать и внедрять принципиально новые технологии. Самарская область станет пилотной зоной для проекта создания акустического мониторинга дорожного полотна. Это совместный проект АО «СМАРТС» и компании Т8. К оптическому волокну подключается специальное оборудование, способное следить за всеми акустическими изменениями вдоль проложенного кабеля. Потенциал такой системы позволяет фиксировать критические события. Например, датчик сможет зарегистрировать дефекты дорожного покрытия по характерному стуку колес. Также в режиме реального времени оператор сможет получить информацию о вынужденной остановке транспортного средства или аварии. Такая технология очень актуальна, поскольку безопасности дорожного движения уделяется особое внимание. При этом инфраструктура позволяет контролировать участок дороги любой протяженностью до 70 км и не требует создавать дорогостоящую систему анализа потоков с камерами видеонаблюдения. В перспективе информация от системы может передаваться на борт беспилотного или подключенного автотранспорта посредством инфраструктуры V2X.

В компании «СМАРТС» считают, что выбрали единственно верную стратегию развития в условиях цифровой экономики. Цифровая трансформация затронет все сферы человеческой деятельности, что повлечет взрывной рост объема передачи данных. Конечным потребителям необходим качественно новый уровень телекоммуникационных услуг. Уже сейчас в передовых европейских странах на одно домохозяйство закладывается пропускная способность оптического волокна – 1 Гб/с. Экспертами рынка прогнозируется, что в среднем на одного жителя в будущем будет приходиться примерно 10-12 электронных устройств, каждое из которых будет подключено к Интернет для обмена информацией. Для промышленного «Интернета вещей» пока нет более или менее достоверных прогнозов – объем трафика может превысить самые смелые ожидания экспертов. И эта ситуация будет наблюдаться повсеместно: там, где раньше невозможно было представить необходимость в каналах связи – сейчас эта необходимость возникает. Например, только для функционирования комплкса интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на участке «Санкт-Петербург - Москва» потребуется пропускная способность каналов ~ 9 Тб в месяц. Предстоящие глобальные технологические изменения требуют создания всеобъемлющей и мощной телекоммуникационной инфраструктуры. Уникальность технологии строительства СМАРТС заключается в ее легкой масштабируемости - при необходимости пропускная способность инфраструктуры может очень легко увеличена в разы, без проведения земляных работ, только за счет «задувки» кабеля с большим количеством волокон. Причем, удельная стоимость оптических волокон при этом снижается в 2-3 раза.

Производители, способные предлагать технологические решения и создавать инновационные продукты, могут быть уверены в своем будущем.