RCC Boxing Promotions признана лучшим промоушеном года

Генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников Фото: ТАСС

Накануне на церемонии открытия II Всемирного боксерского форума компания RCC Boxing Promotions стала обладателем награды «Лучший промоушен года». Премию вручали генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсель.

Кремлев отметил, что RCC Boxing Promotions была выбрана победителем единогласно: «Промоутерской командой года становится организация, которая очень много вкладывает в бокс и развитие бокса и не только в рамках региона и страны, но и проводит турниры мирового уровня. RCC Boxing Promotions и Игоря Алексеевича Алтушкина поддержали все международные федерации: WBO, WBA, WBC и IBF».

Премию получил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. За два года компания RCC Boxing Promotions провела 29 боксерских турниров различного уровня. Под эгидой RCC прошли бои Александра Поветкина и Дениса Лебедева. На сегодняшний день в профессиональной команде RCC состоит 16 боксеров.

Звездников отметил, что «Русская Медная Компания», правительство Свердловской области и Федерация бокса России делают большой вклад в развитие бокса в регионе, что позволяет назвать Екатеринбург столицей единоборств России.

Пресс-служба RCC Boxing Promotions