19 июня, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

RCC Boxing Promotions признана лучшим промоушеном года

Генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников

Генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников

Фото: ТАСС

Накануне на церемонии открытия II Всемирного боксерского форума компания RCC Boxing Promotions стала обладателем награды «Лучший промоушен года». Премию вручали генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и президент Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсель.


Кремлев отметил, что RCC Boxing Promotions была выбрана победителем единогласно: «Промоутерской командой года становится организация, которая очень много вкладывает в бокс и развитие бокса и не только в рамках региона и страны, но и проводит турниры мирового уровня. RCC Boxing Promotions и Игоря Алексеевича Алтушкина поддержали все международные федерации: WBO, WBA, WBC и IBF».

Премию получил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. За два года компания RCC Boxing Promotions провела 29 боксерских турниров различного уровня. Под эгидой RCC прошли бои Александра Поветкина и Дениса Лебедева. На сегодняшний день в профессиональной команде RCC состоит 16 боксеров.

Звездников отметил, что «Русская Медная Компания», правительство Свердловской области и Федерация бокса России делают большой вклад в развитие бокса в регионе, что позволяет назвать Екатеринбург столицей единоборств России.

Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя